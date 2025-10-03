timeleszの寺西拓人さん（30）が3日、医薬品メーカーのイベントに綾瀬はるかさん（40）と、M!LKのメンバーや俳優として活用する佐野勇斗さん（27）とともに登場。CMで初共演した綾瀬さんと佐野さんの印象を明かしました。『ベンザブロック プレミアムDX』新製品発表会に出席した3人。寺西さんと綾瀬さんは、CMで初共演したものの会ったのは、このイベントが初めてのようで「綾瀬さんに関してはきょう初めてお会いさせていただいて