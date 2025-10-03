◇Bリーグ第1節宇都宮81―56A東京（2025年10月3日トヨタアリーナ東京）新本拠のこけら落としとなったA東京は、昨季リーグ王者の宇都宮に完敗した。司令塔のテービス海がコンディション不良でベンチ外となるなど負傷者が続出しており、地力の差を埋められなかった。チーム最多16得点の安藤周人は「このアリーナを作ってくれた方々に申し訳ない」と神妙に語り「明日時間があるので色々話をしたい。本当にここからがス