経営再建中の日産自動車（横浜市）が３日、Ｊ１横浜ＦＭの株式売却に関して「マリノスの筆頭株主であり続けます」と声明を発表した。約７５％の株式を持ち、クラブ運営権の売却を検討しているとの９月２９日付のスポーツ報知の報道後、初めての対応で「マリノスは日産の伝統と価値観、地元を大切にする姿勢の象徴であり、私たちは今後もチームの目標達成や将来の発展を支援し続けます」などと記した。