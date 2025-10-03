落語家の笑福亭鶴瓶が３日に自身のインスタグラムを更新。自身が吹き替え声優を務めるキャラクターと遭遇したことを報告した。「ＵＳＨです〜帰ろうと思ったらグルーが出てきました。やっと会えた、フランケンもフランケンの彼女も出てきた。なんて日だ。」とコメントし、アメリカにあるユニバーサルスタジオハリウッドを訪れたことを報告。日本語吹き替え版の声優を務めたアニメ映画「怪盗グルー」シリーズのグルーとの２ショ