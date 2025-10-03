◇Bリーグ第1節宇都宮81―56A東京（2025年10月3日トヨタアリーナ東京）昨季リーグ王者の宇都宮が新アリーナでの敵地で快勝した。大黒柱のニュービルが18得点12リバウンドと大爆発し、シューター比江島慎も3点シュート2本を含む10点をマークした。比江島は「選手として素晴らしいアリーナでプレーできて、個人的にも幸せな瞬間。記念すべき試合で勝ち切れてうれしい」と振り返った。リーグは10季目に突入。発足元