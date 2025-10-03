「りそなＢリーグ、Ａ東京５６−８１宇都宮」（３日、トヨタアリーナ東京）Ｂリーグ開幕戦が行われ、昨季王者の宇都宮が８１−５６で勝利した。比江島慎は「しっかり戦えた。プラン通りに進んだので、勝てて良かった」と安堵（あんど）の表情だった。序盤から優勢。ニュービルやエドワーズの得点がさく裂し、第１Ｑから一気にリードを拡大した。第２Ｑでは一時、膠着（こうちゃく）したが３４−２５から再び猛攻。１８点差を