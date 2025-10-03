元中日打撃コーチの和田一浩氏（53）が、中村紀洋氏（52）とYouTube「名球会チャンネル」に出演。日本シリーズはリーグ優勝チーム同士の戦いが見たいと主張した。和田氏は「CSはリーグ優勝のチームが勝ってほしい」と明かした。阪神やソフトバンクをひいき目で見ている訳ではない。「プロ野球をやってきた人間として、リーグ優勝したチームに日本シリーズに出れない悔しさを味わってほしくない」と、理由を明かした。その