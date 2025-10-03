◆楽天7×―6西武（3日、楽天モバイルパーク）西武が、楽天にサヨナラ負けを喫し、今季の順位が5位に確定した。打線は初回、1死一、三塁から4番セデーニョが中犠飛を放ち幸先よく1点を先制すると、続く2回にも1死満塁から西川愛也が左前適時打を放ち2点目を奪った。先発の與座海人は、立ち上がりからリズムの良い投球で楽天打線を封じ6回2安打無失点の好投でリードを守った。2点リードの7回はE.ラミレスが2番手としてマ