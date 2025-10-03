◇パ・リーグソフトバンク10―2オリックス（2025年10月3日みずほPayPayD）右肩のコンディション不良で離脱していたソフトバンク・オスナが復帰登板した。9―0の7回にマウンドに上がり、わずか7球で3者凡退。直球は最速154キロをマークした。1軍登板は6月18日の広島戦以来。シーズン最終版での復帰に「まずは戻って来られたのが良かったし、内容的にも良かった。少しずつ状態を上げていきたい」と話した。実績は十分