日産自動車は３日、サッカーＪ１の横浜Ｆ・マリノスの運営会社「横浜マリノス」の経営について、「筆頭株主であり続ける」との声明を出した。株式の一部売却で持ち分比率の引き下げを検討しているが、「身売り」ではないと強調した形だ。日産は発表文で「長期的な戦略の一環として、株主構成の強化について積極的に検討している」とコメントした。地元の神奈川県、横浜市に対して引き続き貢献していくと強調した。日産はマリ