AIを使った検索サービスを提供するアメリカのスタートアップ企業・パープレキシティが、欧米の大手メディア7社との提携を発表しました。パープレキシティが1日に提携を発表したのは、アメリカのCNNやワシントン・ポスト、フランスのルモンドなど、欧米の大手メディア7社です。パープレキシティの新たな検索サービス「コメットプラス」の中で、ユーザーの質問に対して提携各社の有料記事に基づいて生成AIが回答し、閲覧回数などに応