ボートレースからつのＧ?「第２６回酒の聚楽太閤杯」は３日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。得点率２０位で迎えた予選最終日。荒牧凪沙（２７＝福岡）は４Ｒ、インから逃げて快勝。勝負駆けに成功し１３位で準優進出を決めた。「ペラ叩いたけど、全然合ってなかった。ターン回りはひどかった」と反省。それでも「戻せば伸びはいいと思う。パンチがある。うまく合えばすごい足になりそう」とＡランクの相棒１４号機