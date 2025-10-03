◆卓球◇ＷＴＴ中国スマッシュ第９日（３日、中国・北京）女子シングルス準々決勝が行われ、日本勢で唯一の８強入りした世界ランク６位の１７歳・張本美和（木下グループ）だが、同２位の王曼碰（おう・ばんいく）＝中国＝にゲームカウント０―４（３―１１、１０―１２、６―１１、４―１１）で敗退となった。張本にとって過去６度の対戦でまだ勝ち星のない強敵・王曼。またしても壁にはね返された。第１ゲーム（Ｇ