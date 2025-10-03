◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―６ヤクルト（３日・マツダスタジアム）広島は３日、大瀬良大地投手が群馬県内の病院で右肘を手術したと発表した。新井監督は、ヤクルト戦の後に「元々決まっていたこと。なるべく早くできるものなら、と思っていた」と、このタイミングで踏み切った理由を明かした。球団によると「右変形性肘関節症」と診断され、「右肘関節授動術、関節形成術、滑膜切除術」という術式の手術を受けた。右肘の手