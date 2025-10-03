B’z B’zが、通算23作目となるオリジナルアルバム「FYOP」を11月12日に発売することを発表した。【動画】B'z / NEW ALBUM「FYOP」ティザー映像前作から3年ぶり、通算23作目となるオリジナルアルバム「FYOP」のリリースが決定したB’z。今作には、タイアップソング6曲に新曲4曲を加えた全10曲を収録。また初回限定盤の特典映像には2曲のMusic Video、そして、昨年末、初出場にして日本中を席巻した「第75回NHK紅白