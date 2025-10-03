民間有識者らで人口減少対策を議論する「未来を選択する会議（仮称）」が２７日、発足する。政府への提言などを行ってきた「人口戦略会議」の後継組織となる。日本と同じく少子高齢化が進む韓国とも連携し、提言や調査研究などの活動を行う予定で、同日には東京都内で記念シンポジウムを開催する。新たな会議は、経済団体や連合などの労働団体、地方自治体の関係者らで構成し、若者や女性の積極的な参加も呼びかける。三村明夫