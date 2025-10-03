松本山雅FCは3日、長野県がホームスタジアムであるサンプロアルウィンの使用を停止する発表をしたことについてコメントした。長野県によると使用停止期間は3日から当面の間で、2日16時ごろにバックスタンド側の照明用架台の鉄骨部材が落下し、観客席の一部が破損しているのを発見したためだという。現在は落下の原因究明と施設の安全確認のため、専門家により調査が進められており、安全が確認され次第、施設の利用を再開す