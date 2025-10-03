1打、わずか1打届かなかった。10月2日から始まったLPGAツアー「ロッテ選手権」（ハワイ州・ホアカレイCC）に出場していた渋野日向子は、2日めを2バーディー、1ボギー、1ダブルボギーとスコアを1つ落とした。これで2日間のトータルは通算イーブンパーの74位となり、62位までのカットラインに1打及ばなかった。渋野としては、来季のシード権確保のため、なんとしても好成績を残さなければいけなかった。「ロッテ選手権」前のポ