鈴木歩佳、稲木李菜子日本体操協会は3日、新体操の世界選手権（8月・リオデジャネイロ）で団体総合を初制覇したメンバーで主将だった鈴木歩佳、稲木李菜子が代表を引退すると発表した。鈴木は協会を通じたコメントで「競技から引退することを決断した」としている。岐阜県出身で26歳の鈴木は2019年世界選手権の団体種目別ボールで初となる金メダルに輝いた。21年東京五輪は団体総合で8位入賞。「世界一を2度経験できたことは一