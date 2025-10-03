tetsuya(L’Arc-en-Ciel)率いるL’Arc-en-CielのトリビュートバンドLike-an-Angel が12月17日、ニューシングル「Crash to Rise」をリリースすることが発表となった。デビューシングルにしてオリジナル楽曲「Angel beside yoU」で唯一無二の存在へと進化したLike-an-Angel が、2ndシングル「Crash to Rise」にてさらなる進化を加速させる。同楽曲は作詞をjekyll、作曲をsaki . tetsuyaが担当したものだ。シングル「Crash to Rise」