猫にワガママこの記事の画像を見る「ある朝目が覚めるとそこには、猫耳が生えたクラスメイトが眠っていました」――という言葉から始まるのが『猫にワガママ』（藤原ヒロ/白泉社）。世話焼きな女子高生がある日、夜になると猫化するクラスメイトと遭遇。同居することになるという、青春要素あり、謎解き要素もありのラブコメディだ。主人公・小松崎凛はちょっとお節介。老舗製菓会社の御曹司であるクラスメイト・橘くんのお昼が