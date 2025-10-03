日産自動車（資料写真）経営再建中の日産自動車（横浜市西区）は３日、サッカーＪ１の横浜Ｆ・マリノスの運営会社について、「筆頭株主であり続ける」との声明を発表した。クラブの運営を巡り、複数社に身売りを打診していることが報じられていたが、これを完全否定した形だ。日産はマリノスを運営する子会社・横浜マリノス（同市港北区）の株式を７５％保有。筆頭株主は維持する方針で、売却は一部にとどめるとみられる。声