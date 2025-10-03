◆パ・リーグソフトバンク１０―２オリックス（３日・みずほペイペイドーム福岡）オリックスが１０失点大敗を喫し、２年ぶりのシーズン２ケタ貯金を逃した。先発・佐藤が栗原に右越えグランドスラムを浴びるなど、投手陣全体で４被弾。２年目捕手・堀はプロ初先発だったこともあり、岸田護監督は「（佐藤と）お互い経験値の少ないバッテリー。改善するところはたくさんあると思いますけど。（１軍でしかできない学びは）大きく