結婚会見から１３年…「ザ・ドリフターズ」加藤茶（８２）の妻で、タレントの加藤綾菜（３７）。最新ショットにフォロワーは驚きに包まれた。３日にインスタグラムを更新し「大人の軽井沢の旅私がお宿をとり車で軽井沢へ」と書き出した綾菜。「カトちゃんも愛犬も喜んでくれました！最高の家族旅行でした色々書くより写真でお裾分けです」とコメントし、夫の加藤茶が食事している様子など、仲むつまじい夫婦ショットも披露