【新華社三亜10月3日】中国の著名コレクター、李巍（り・ぎ）さんが所蔵する宮廷の金銅仏像や刺繍（ししゅう）タンカ（チベット仏画）が3日、海南省三亜市で公開された。展覧会は、民間に眠る文化財を「生きた姿」でよみがえらせ、作品の美を通じ、長い歴史の中で育まれた文化の響きと先人の知恵を伝えることを目的としている。李さんによると、今回の展示にはタンカ25点、金銅仏像36点が含まれる。このうち一部は2024年に埼玉