◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―６ヤクルト（３日・マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手が、２打数２安打で“２冠”をほぼ手中に収めた。試合前時点で１厘３毛差だった出塁率で阪神・大山を上回り、リーグ１位に浮上した。２打席を終え、５回の守備からベンチに退いた。４日のシーズン最終戦の出場は未定だが、仮に出場して１打席凡退でも大山を下回らない。７年目の初タイトルとなる首位打者も確定していた。勝負強さで２つ