国立大学病院の今年度の損益が、400億円の赤字になる見通しです。国立大学病院長会議会長・大鳥精司氏「過去最大の危機を迎えると言っても過言ではございません」国立大学病院の病院長らの団体は3日、44の大学病院の今年度の損益が、過去最大の400億円の赤字になる見通しだと発表しました。診療材料の価格高騰による医療費の増加や、働き方改革に伴う人件費の増加で、支出が大幅に増え、新たな医療機器の購入を控えるなどの影響が