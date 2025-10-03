10月10日の「ポテトサラダの日」10周年を記念し、デリア食品が、2015年に誕生したマスコットキャラクター“ポテサラちゃん”を中心に、全国の小売店での「ポテサラちゃんフェス」開催や、SNSキャンペーン、子ども向け「ポテトサラダ教室」など、多彩な取り組みを実施している。「ポテトサラダの日」は2015年にデリア食品が制定した記念日で、今年で10周年を迎える。デリア食品の調査によると、ポテトサラダは全体の88.3％が食べる