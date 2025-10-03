「捨てたもんじゃない！」とのコラボレーションメニュー「丸ごとピーマンの豚肉巻き〜バルサミコソース〜」と「味の素KKコンソメ」つくる人から笑顔に。をテーマに全国でミールキット宅配サービスを提供するヨシケイグループは、味の素が展開するフードロス削減プロジェクト「捨てたもんじゃない！」とのコラボレーションメニューを、メニューブック「Smile ＆ table（スマイルアンドテーブル）」10月27日号で発売する。この新メニ