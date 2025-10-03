サッカーの戦術の中で重要な存在となる攻撃的ミッドフィルダー。ストライカーがゴールを取るためには彼らのサポートを欠かせることはできず、そのクオリティはチーム全体の出来不出来を左右するものになる。今回は『Give me Sport』から「サッカーの歴史上最も偉大な攻撃的ミッドフィルダー」のTOP5をご紹介する。5位：ボビー・チャールトン国籍：イングランド所属したクラブ：マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイ