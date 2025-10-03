埼玉県警は在留外国人が多く通う「夜間中学」で、犯罪に巻き込まれないよう呼びかける講義を行いました。埼玉県内唯一の夜間中学で、県内で在留外国人が最も多い川口市にあり、中国人やフィリピン人などが多く通っています。埼玉県警は3日、学生らにSNSを通じて闇バイトなどに巻き込まれないよう呼びかけたほか、自転車などの交通ルールについても指導しました。参加者「授業でも見て、SNSがやばいと思う。気をつけていないと」「