3日、ドイツ西部ザールブリュッケンでフランスのマクロン大統領（左）とあいさつするメルツ首相（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツは3日、1990年の東西統一から35年を迎え、西部ザールブリュッケンでメルツ首相やフランスのマクロン大統領が出席し記念式典を開いた。フランス大統領の出席は2000年のシラク氏以来。ウクライナ侵攻を続けるロシアの脅威が増す中、欧州連合（EU）のけん引役を期待される独仏の首脳がそろい踏