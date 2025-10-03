農林水産省は３日、全国のスーパーで９月２２〜２８日に販売されたコメの平均価格（５キロ・グラム当たり）が前週より３５円安い４２１１円だったと発表した。値下がりは２週連続だが、依然として４０００円台の高値が続いている。農水省は全国のスーパー約１０００店の購入データを基に平均価格を発表している。政府備蓄米を含む「ブレンド米」は２１８円安い３６２５円となり、２週連続の下落となった。備蓄米の販売期限延長