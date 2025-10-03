海外からも多くの観光客が訪れる世界遺産「白川郷」。駐車料金を倍以上にする対策を始めました。◇多くの外国人観光客でにぎわう世界遺産“白川郷”。岐阜県白川村では、去年の観光客の半数以上が外国人で、初めて日本人を逆転しました。そんな白川村で今月からある変化が…。松原正典記者（中京テレビ）「この村営の駐車場、今月から料金が倍以上に値上げされました」■値上げの背景は…維持管理経費の増加も村が運営する駐