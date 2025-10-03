ボートレース福岡の「スポーツニッポン杯」は３日、予選３日目が行われた。待鳥雄紀（４５＝福岡）は９Ｒ、３コースから鮮やかなツケマイを決めて抜け出しに成功。得点率も６・００まで上昇させ、予選突破へなんとか踏みとどまった。「ペラは前操者のまま行っていたけど、自分の乗り方と合わないので真逆の形に叩いた。ターンの上がりがスムーズになって、レースがしやすい。１Ｍもちゃんとかかってくれた」とシフトチェンジに