ボートレース多摩川のＧ?「ウェイキーカップ開設７１周年記念」は３日、準優勝戦が行われた。大池佑来（３８＝東京）は１０Ｒ、２号艇で出走。１Ｍを丁寧に差して２着を確保。４月の住之江６９周年記念に続き、今年２回目のＧＩ優出を決めた。「経験というか、ちょっとずつ慣れてきていて、自分のレースはできる思います。優勝は狙いたいです」と自信を見せる。「足は十分。変わりなく全部いいと思う。回り足が強烈。上位と言