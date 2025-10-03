ボートレース徳山の「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯争奪戦」が４日、開幕する。葛原大陽（４２＝徳島）はＡ１勝負駆けの真っ最中。３日現在、２０２６年前期級別適用に反映される５月以降の勝率は６・２７。３節前の９月、鳴門優勝戦１枠でＦを切るも、からつ→とこなめと連続して準優進出、近況のリズムは悪くない。「とこなめはエンジンが悪かったけど耐えられたし、Ｆを切ってもリズムはそこまで変わってない。今節で今期は