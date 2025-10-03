山本美月（34）が3日、インスタグラムを更新。13年夏から飼い始め、メディアにも一緒に登場していた、愛犬のポメラニアン、こつめが亡くなったことを明らかにした。「お世話になった方もたくさんいらっしゃるので、この場で報告させて下さい。私自身気持ちを整理する時間が必要だったので、少し時は経ってしまったのですが、先日、こつめちゃんがお空へ旅立ちました」と報告した。こつめの名前の由来は「後ろ足のつま先だけが白い