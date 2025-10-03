巨人・横川凱投手が３日、クライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）のＤｅＮＡ戦（横浜）に向けてジャイアンツ球場で調整。１３日の第３戦で先発する見込みで「（短期決戦は）シーズン中と全然違う野球というか、１試合の勝敗がすごい大事になってくる。精いっぱい一人一人、長い回とか考えずに全力で抑える。気持ちの勝負だと思うので気持ちだけは負けないよう投げたい」と意気込んだ。今季はＤｅＮＡ戦に５試合登板