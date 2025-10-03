◆パ・リーグ楽天７X―６西武（３日・楽天モバイル）９回に２点差をひっくり返し、楽天がサヨナラ勝ち。今季の４位を確定させた。地元・宮城の日本ウェルネス宮城出身の高卒２年目右腕・大内誠弥投手がプロ２度目の先発。５回を投げて９６球、４安打２失点にまとめた。２点を追う９回、２四球と安打で無死満塁とすると、４番・ＤＨのルーク・ボイト内野手の左前２点適時打で同点。その後１死二、三塁から６番・遊撃の宗山塁