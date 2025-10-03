人気野球ゲーム『実況パワフルプロ野球（パワプロ）』（コナミデジタルエンタテイメント）の世界をドラマ化した作品である『パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』が話題だ。主演を鈴木福さんが務め、2025年9月26日にABCテレビで放送された。脚本を手がけたのは、生粋の野球好きで知られるお笑い芸人・ニッポンの社長の辻皓平（つじ・こうへい）さん。子どもの頃からパワプロをプレイしてきたという筋金入