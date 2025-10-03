平間壮一が、2026年1月11日にビルボードライブ大阪、1月18日にビルボードライブ横浜にてライブを開催する。 （関連：髙石あかり、歌唱シーンやMV出演など音楽面でも広がる活躍楽曲の世界に溶け込む繊細な表現力） 2007年に舞台『FROGS』でデビューして以降、俳優として多彩な活動を続ける平間壮一。本公演はミュージカル界で唯一無二の存在感を放ち続ける彼が、珠玉の選曲で贈る特別