9回楽天1死二、三塁、宗山が右前にサヨナラ打を放つ＝楽天モバイルパーク楽天が逆転サヨナラ勝ちし、4位が確定した。4―6の九回にボイトの2点適時打で追い付き、なお1死二、三塁から宗山の適時打で勝負を決めた。九回を抑えた日当がプロ初勝利。西武は抑えの平良がつかまった。