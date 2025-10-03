3日午後1時半頃、宮城県栗原市の山中で、4人グループがキノコ採りをしていたところ、70代の女性がクマに襲われ死亡しました。もう1人が行方不明となっています。栗原市と消防によりますと、3日午後1時半頃、栗原市栗駒の荒砥沢ダム近くの山で、4人グループがキノコ採りをしていたところ、クマに襲われ、70代女性が死亡しました。また、別の70代女性が行方不明となっています。残り2人は救助され、ケガはないということです。4人は2