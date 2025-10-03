やる気スイッチグループの個別指導塾で生徒にわいせつな行為をした罪で逮捕・起訴された元教室長が別の生徒にもわいせつな行為をした疑いで再逮捕されました。個別指導塾「スクールIE」で教室長をしていた石田親一容疑者（45）は今年1月、授業がない日に女子中学生を「プレゼントを渡したいから塾に来ない？」と誘い出し教室で漫画を渡して女子中学生が帰ろうとしたところ抱きついた疑いがもたれています。石田容疑者は別の生徒に