秋田ノーザンハピネッツは、新シーズンの開幕に合わせ、公式ビールを発売します。秋田市の秋田あくらビールで醸造したもので、さわやかで柔らかい口当たりのビールだということです。秋田ノーザンハピネッツ公式ビール「しろぼしエール」は、県産ホップやモモなどの素材にこだわったオリジナルのクラフトビールです。モモの甘い香りは控えめにしていて、柑橘とスパイスの爽