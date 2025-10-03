chelmicoのRachelによるソロプロジェクト ohayoumadayarouが、第2弾シングル「Crawl」を本日10月3日にリリースした。 （関連：chelmico RachelとESME MORIによるohayoumadayarou、親密なアンサンブルを響かせた記念すべき初ライブをレポート） 本楽曲は、透明感あふれるサウンドとRachelの歌声が重なり合い、大きな水の中を漂うように、時間や場所を超えて“会いたい人に会いに行く”というメッセージを込