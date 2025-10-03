私はウイカ。夫のキョウタと1歳の娘チエリとの3人暮らしをしています。義妹リンコさんの「推し活」による金銭問題で、「家計からリンコの援助をする」と言い出したキョウタ。私は激しく反発しました。怪我や病気でなく娯楽のためのお金を援助をするなんて、筋が通らないじゃありませんか。私の稼ぎが、名前も知らないの配信者に渡るなど言語道断です。キョウタは自分の給料から出すと言い張りますが、家計は一緒。私は怒りのあまり