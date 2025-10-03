NSTが11億円の経費について関東信越国税局から修正申告の指導を受けた問題。NSTはこの問題を受け、7月に外部調査委員会を設置し、調査を続けてきましたが、10月3日、その報告書が提出されました。公表された報告書では、NSTが広告代理店の担当者に対し、利益を供与することで売り上げの確保を行っていた実態が明らかになっています。 ■前回の会見ではNSTへの還流否定 外部調査委員会の調査の結果判明したのは、NSTでは売り上げ