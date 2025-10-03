◆ソフトバンク10―2オリックス（3日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが14安打10得点の大勝でレギュラーシーズンの本拠地最終戦を締めくくった。今季最多の1試合4本塁打。牧原大成はプロ15年目で初のシーズン規定打席に到達し、首位打者をほぼ確実にした。2番手の東浜巨が4勝目を挙げた。試合後、本拠地最終戦セレモニーが行われ、小久保裕紀監督があいさつした。小久保監督はタイトル獲得が濃厚の選手をたたえた。「